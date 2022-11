Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in Werkstatt in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Zwischen Freitag, den 11.11.2022, 16:30 Uhr und Samstag, dem 12.11.2022, 01:00 Uhr kam es in der Südstraße, in St. Ingbert, zu einem versuchten Einbruch in eine Werkstatt. Der Täter versuchte mit mehreren Hebelansätzen die vordere Eingangstür der Werkstatt zu öffnen. Anzumerken ist hierbei, dass die zuvor genannte Tür direkt an der Südstraße liegt und komplett einsehbar ist. Nachdem der Täter die Tür nicht öffnen konnte, entfernte er sich unerkannt in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden im mittleren 3-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall oder eine verdächtige Person beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell