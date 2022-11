Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: versuchter Einbruch in Gaststätte

St. Ingbert (ots)

Am 08.11.2022 gegen 00:10 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in eine Gaststätte in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert einzubrechen. Der unbekannte Täter versuchte hierbei mittels Kieselsteinen die Glastür und ein daneben gelegenes Fenster einzuschlagen, um so Zugang zur Gaststätte zu erlangen. Da der Täter bei der Tat von Anwohnern gestört wurde, ließ dieser von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete in Richtung Fußgängerzone. Sofort eingeleitete Bindungsmaßnahmen der Polizei St. Ingbert, unterstützt durch die Polizei Homburg, erbrachten keinen nennenswerten Erfolg. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/109-0 entgegen.

