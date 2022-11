Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

St. Ingbert (ots)

Am 10.11.2022 in der Zeit von 17:45 Uhr bis 19:50 Uhr wurde ein geparkte PKW in der Kaiserstraße in Höhe des Anwesens 110 beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt und wurde im Bereich der Beifahrertür durch einen stumpfen Gegenstand (vermutlich Fahrzeugschlüssel) beschädigt.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert, Kaiserstraße 48, in St. Ingbert unter der Telefonnummer: 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell