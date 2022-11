POL-SO: Feuer im Wald

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 17:35 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Roßfeld in die Weißenburger Straße zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Ford-Fiesta auf der Weißenburger Straße in Richtung Wasserturm unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Straße Roßfeld abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mini eines 20-jährigen Mannes aus Erwitte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei ...

mehr