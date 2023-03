Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: UPDATE: 21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt - Todesursache bekannt

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Neuhof. Am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, war die Polizei wegen eines Randalierers zu einem Mehrfamilienhaus in die Gieseler Himmelsbergstraße alarmiert worden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine leblose Frau vor, die nach derzeitigem Kenntnisstand von dem mit ihr in häuslicher Gemeinschaft lebenden 26-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand tödlich verletzt wurde - wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an, die noch am selben Tag (26.03.) stattfand. Das Ergebnis liegt nun vor. Todesursächlich war nach vorliegenden Erkenntnissen mehrfache halbscharfe Gewaltanwendung gegen das Gesicht und den Nacken-/Halsbereich des Opfers, was letztendlich zu einem Verbluten des Opfers führte.

Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden und befindet sich seither im Polizeigewahrsam. Er wird im Laufe des heutigen Montags (27.03.) einem Haftrichter beim Amtsgericht in Fulda vorgeführt werden. Über das Ergebnis der Vorführung wird gesondert berichtet.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind Bestandteil der andauernden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

