BPOL-TR: Bundespolizei erlöst Reh von seinem Leid

Lautzenhausen (ots) - Drei zur Festnahme ausgeschriebene Personen hat die Bundespolizei Trier anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn verhaftet. Am Freitagabend eine 28-jährige Bosnierin, welche im Begriff war, nach Bulgarien auszureisen. Durch Zahlung der noch ausstehenden Geldbuße in Höhe von 300 Euro wendete sie eine sechstägige Erzwingungshaft ab und konnte ihren Flug wie geplant antreten. Am ...

