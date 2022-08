BPOL-TR: Bundespolizei Trier - drei Festnahmen am Flughafen Hahn

Trier (ots) - Am Mittwoch, den 3. August 2022, in der Regionalbahn RB 71, Fahrtstrecke Hauptbahnhof Saarlouis nach Trier, manipulierte ein bisher unbekannter Mann vor einer 15-jährigen Reisenden an sich herum. Der Mann stieg vermutlich um 21:10 Uhr am Bahnhof Besseringen zu und platzierte sich in Sichtweite der ...

mehr