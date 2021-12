Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Eine Person bei Unfall verletzt

Twist (ots)

Am Freitag kam es auf der Straße Alt Rühlertwist in Twist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes sowie der hinter ihr fahrende 60-jährige Führer eines Opel Corsa waren gegen 13 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs. Als sie ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt in Höhe der Straße Schaftrift abbremsten, übersah dies ein 22-Jähriger in seinem Opel Astra und fuhr auf den Corsa auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa gegen den Mercedes geschoben. Der Fahrer des Opel Corsa wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle anderen Fahrzeugführer sowie der 66-jährige Beifahrer im Mercedes blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Auf der Straße Alt Rühlertwist kam es während der Unfallaufnahme zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

