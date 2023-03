Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel gestohlen - Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Geldbeutel gestohlen

Schlitz. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße entwendete ein Unbekannter am Samstagvormittag (25.03.) die Geldbörse einer 63-jährigen Frau aus dem Vogelsbergkreis. Zur Tatzeit, zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr, hatte die Dame ihren Geldbeuten nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen in ihrer Handtasche in einem Einkaufwagen aufbewahrt. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Mücke. Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23.03.) und Samstagmittag (25.03.) eine Zugangstür einer Lagerhalle in der Gemarkung "An der Lauergalle" in Atzenhain auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell