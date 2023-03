Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Einbruch in das Touristikzentrum - Tresor und Fahrräder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden auf Donnerstag, 09.03.2023, ist in das Touristikzentrum im Gemeindezentrum in Küssaberg-Rheinheim eingebrochen worden. Die Scheibe der Eingangstüre wurde von Unbekannten eingeschlagen und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus einem Lagerraum wurden ein dort stehender Tresor und zwei E-Bikes entwendet. Ein ebenfalls gestohlener Fahrradanhänger konnte zwischen Rheinheim und Kadelburg zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden. Bei den entwendeten E-Bikes handelt es sich um Mountainbikes des Herstellers Viktoria in schwarz/weiß und schwarz/grün. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und zum Verbleib des Tresors sowie der beiden Fahrräder.

