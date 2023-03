Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Dieb nach längerer fußläufiger Verfolgung gestellt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 09.03.2023, konnte ein mutmaßlicher Dieb, ein 32-jähriger Mann, nach einer längeren fußläufigen Verfolgung durch WT-Waldshut gestellt werden. Regelmäßig trifft sich zu dieser Zeit eine Männergruppe zum Sport in einer Sporthalle. Bereits in den Wochen zuvor waren Wertsachen entwendet worden. Gegen 21:20 Uhr traf ein Mitglied der Gruppe, ein Polizeibeamter, in den Umkleideräumlichkeiten auf eine unbekannte Person, die sofort flüchtete. Er nahm die Verfolgung auf, die sich über mehrere Straßenzüge zog. Trotz des deutlich höheren Lebensalters ließ sich der Verfolger nicht abschütteln und konnte die Person, womöglich der regelmäßigen Sportstunden geschuldet, einholen und festhalten. Weitere Sportkollegen kamen zur Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Auch bleibt es zu klären, wie der Tatverdächtige in die verschlossene Halle gelangt war.

