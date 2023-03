POL-FR: Wutöschingen: Autofahrerin prallt gegen Leitplanke - keine Verletzten

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.03.2023, zwischen 06:00 Uhr und 10:50 Uhr, ist an einem beim Bahnhof in Schliengen geparkten Fiat eine Scheibe eingeworfen worden. Der Pkw stand auf dem Parkplatz westlich der Bahngleise. Mit einem Stein zerstörte ein Unbekannter das Beifahrerfenster und entwendete aus dem Innenraum zwei Feuerzeuge. Der Polizeiposten Kandern (Kontakt 07672 9778-0) ermittelt. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias ...

mehr