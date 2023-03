Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer geraten in Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 10.03.2023, sind in Lörrach zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer in eine stationäre Verkehrskontrolle geraten. Kurz nach 01:00 Uhr wurde an der Kontrollstelle ein 22-jähriger angehalten. Bei ihm schlug ein Drogentest positiv auf eine THC-Beeinflussung an. Gegen 02:00 Uhr gab es den zweiten Fall an der Kontrollörtlichkeit. Ein kontrollierter 48 Jahre alter Autofahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Bei ihm fiel der durchgeführte Drogentest positiv auf Kokain aus. Beide Fahrer mussten mit zur einer Blutprobe und ihre Autos stehen lassen.

