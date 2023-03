Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Hölzerner Anbau eines Hauses gerät in Brand - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Hausbrand in Schopfheim wurde der Polizei am Donnerstag, 09.03.2023 gegen 19.50 Uhr, gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort war das Feuer in großen Teilen bereits von einem Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses und einem Nachbarn gelöscht worden. Durch die Feuerwehr Schopfheim wurden die übrig gebliebenen Glutnester abgelöscht. Ein hölzerner Anbau an dem Mehrfamilienhaus inklusive der darauf montierten Photovoltaik-Anlage hatte gebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15000 Euro. Das verrauchte Wohnhaus wurde durch die Feuerwehr belüftet und blieb bewohnbar. Die Feuerwehr Schopfheim war mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Schopfheim übernommen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell