Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto auf Parkplatz beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seinen Skoda stellte am Mittwoch, 08.03.2023, gegen 18.00 Uhr, ein 27 Jahre alter Mann auf einen Parkplatz im Fecampring ab. Als er am nächsten Tag gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte,469 hatte dieses zwei Eindellungen an der Beifahrertüre. Dem Spurenbild nach könnten die Eindellungen von einer Fahrzeugtüre stammen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

