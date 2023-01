Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Ein 53-jähriger aus Bockenem befuhr am Freitag, 27.01.2023, gegen 09.55 Uhr, die Goslarsche Landstraße aus Richtung Achtum in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Zufahrt zum dortigen Krankenhaus fährt er mit seinem Pkw dem dort an der Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage stehenden Pkw einer 32-jährigen aus Hildesheim auf. Es entsteht geringer Sachschaden. Bei der sich anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wird bei dem 53-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine Überprüfung vor Ort ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,61 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wird daraufhin eingeleitet. Dem 53-jährigen ist eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er darf nun bis auf weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum mehr führen.

