POL-FR: Zell im Wiesental: Diebstahl aus Auto und Aufbruch eines Camping-Versorgungsautomaten - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag, 06.03.2023, 18.00 Uhr, und Dienstag, 07.03.2023, 13.00 Uhr, eine Bankkarte aus einem offenen Pkw, welcher in der Schönauer Straße geparkt war. Mit dieser Bankkarte wurden an mindestens zwei verschiedenen Zigarettenautomaten zahlreiche Zigarettenpackungen bezogen. Die Buchungen waren auf den Kontoauszügen der Besitzerin aufgeführt, woraufhin sie auf den Verlust der Karte aufmerksam wurde. Die Bankkarte wurde von den Unbekannten wieder in das Fahrzeug zurückgelegt und das im Etui befindliche Kleingeld mitgenommen. Der Schaden durch den Betrug beläuft sich auf knapp 300 Euro. Ungefähr im gleichen Zeitraum wurde auf einem Wohnmobilstellplatz in der Teichstraße ein Versorgungsautomat aufgebrochen und die innenliegende Kasse mit einem kleineren Betrag Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ebenfalls im gleichen Zeitraum wurde, wie gestern bereits berichtet, eine Blumenkasse in der Schopfheim Straße aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Es könnte einen Zusammenhang bestehen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die an den oben genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

