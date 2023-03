Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugen und geschädigtes Fahrzeug gesucht

Müllheim (ots)

Am Nachmittag des 08.03.2023, gegen 17 Uhr, wurde in der Hauptstrasse in Müllheim ein am Straßenrand geparkter Pkw angefahren und an seinem linken Außenspiegel beschädigt.

Die Unfallverursacherin verließ zunächst die Unfallstelle, meldete den Vorfall jedoch kurze Zeit später der Polizei.

Konkrete Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug konnte sie jedoch nicht geben. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben soll.

Im Rahmen einer Überprüfung konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) sucht nun den geschädigten Fahrzeugbesitzer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell