Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Diebstähle von Ortsschildern häufen sich - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seit November 2022 häufen sich die Diebstähle von Ortsschildern auf dem gesamten Gemeindegebiet von Laufenburg. Die letzte Tat wurde am Dienstag, 07.03.2023, bemerkt. Das Ortsschild von Rotzel wurde am Verbindungweg zwischen Hänner und Rotzel, am sogenannten Hännemer Loch, gestohlen. Bislang wurden die Diebstähle von insgesamt acht Ortsschildern mit an Aufschriften von Laufenburg, Rotzel, Binzgen und Hochsal zur Anzeige gebracht. Alle Ortsschilder wurden abgeschraubt. Auch andere Schilder und ein Wegekreuz kamen weg. Der dadurch entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell