POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) - Ein 28-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen nach einem Raub und einem versuchten Raub zum Nachteil zweier Fahrradfahrerinnen in der Innenstadt festgenommen. Er war stark alkoholisiert. Eine 29-jährige Frau schob am Freitagmorgen, gegen 06.30 Uhr, ihr Fahrrad von der Nordstadt kommend durch die Seminarstraße in Richtung Bürgerstraße. Plötzlich ...

mehr