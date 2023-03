Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verbranntes Essen in Seniorenheim - Pflegerin muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 07.03.2023, hat ein verbranntes Essen zu einer starken Rauchentwicklung in einer betreuten Wohnanlage für Senioren in Wehr geführt. Nachdem Rauchmelder angeschlagen hatten und die Tür der betroffenen Wohnung nicht geöffnet worden war, wurde gegen 19:10 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Bis zu deren Eintreffen war es einer Pflegerin dann doch noch gelungen, in die Wohnung zu gelangen. Dabei amtete die Frau Rauchgas ein. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Bewohner der Wohnung blieb unversehrt, auch die Wohnung blieb bewohnbar. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

