POL-FR: Schopfheim: Gefährlicher Überholvorgang - Streifenwagen bis zum Stillstand abgebremst

Freiburg (ots) - Am Abend des 08.03.2023, gegen 20 Uhr kam es in der Schwärzestraße in Badenweiler zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr wurde eine Person aus dem Anwesen geborgen. Sie wurde mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Der Brand konnte durch die ...

