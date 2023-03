Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Unfallflucht am Bahnhofsparkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 07.03.2023 wurde im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 21:20 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof Riegel ein dort geparkter schwarzer Fiat Panda durch einen unbekannten Fahrzeugführer gestreift und am Heck stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell