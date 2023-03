POL-FR: Titisee-Neustadt, Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots) - In der Straße "In der Breite" in Ihringen kam es am Dienstagmorgen, 07.03.2023, gegen 10:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine 96-jährige Bewohnerin wurde mit schweren Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Friedrichshafen geflogen. Dort verstarb sie heute aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. Zur Brandursache und ...

