Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Brand in Wohnung - Bewohnerin verstorben

Freiburg (ots)

In der Straße "In der Breite" in Ihringen kam es am Dienstagmorgen, 07.03.2023, gegen 10:10 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Eine 96-jährige Bewohnerin wurde mit schweren Verbrennungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Friedrichshafen geflogen.

Dort verstarb sie heute aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Breisach hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell