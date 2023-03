Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Suche nach Beteiligten und Zeugen eines Verkehrsunfalles in der Spitalstraße

Bereits am Montag, 27.02.2023, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, soll es in der Spitalstraße in Lörrach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer gekommen sein. Die Frau wurde in der Folge gegen die Schaufensterfront eines dortigen Geschäftes geschleudert. Offensichtlich hatte sich die Fahrradfahrerin verletzt und wurde mit einem Auto zu einem Arzt oder ins Krankenhaus gebracht. Am Unfalltag wurden weder Polizei noch Rettungsdienst hinzugezogen. Die Fahrradfahrerin soll einen rosa Rucksack mitgeführt, das mutmaßlich beteiligte Auto soll ein Lörracher Kennzeichen gehabt haben. Das Polizeirevier Lörrach bittet die Beteiligten und Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 176-0).

