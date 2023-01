POL-MFR: (23) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Erlangen-Land (ots) - Am Mittwochabend (04.01.2023) geriet ein Christbaum in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Zwei Personen wurden durch das Feuer schwer verletzt. Gegen 18:15 Uhr geriet im Wohnzimmer eines Anwesens in der Straße "Kieferngarten" ein Christbaum in Brand. Anschließend griff das Feuer auf das Mobiliar des Raums über. Hierdurch wurden eine 86-jährige Frau und ihr 94-jähriger Ehemann schwer ...

