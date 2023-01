Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (19) Christbaum fing Feuer - zwei Personen verletzt

Erlangen-Land (ots)

Am Mittwochabend (04.01.2023) geriet ein Christbaum in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in Brand. Zwei Personen wurden durch das Feuer schwer verletzt.

Gegen 18:15 Uhr geriet im Wohnzimmer eines Anwesens in der Straße "Kieferngarten" ein Christbaum in Brand. Anschließend griff das Feuer auf das Mobiliar des Raums über.

Hierdurch wurden eine 86-jährige Frau und ihr 94-jähriger Ehemann schwer verletzt. Sie erlitten Rauchgasintoxikationen sowie leichte Verbrennungen und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell befinden sie sich nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer vermutlich bei dem Ablöschen der Christbaumkerzen aus Wachs aus.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell