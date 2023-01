Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Polizei St. Wendel zieht "Einbruchs"-Bilanz über Jahreswechsel

St. Wendel (ots)

Über den Jahreswechsel wurde durch die Polizei in St. Wendel vermehrt Einbrüche registriert. Dabei stach besonders eine Serie an Einbrüchen im Oberthaler Ortsteil Gronig heraus. Die Täter brachen hier in insgesamt vier Gebäude ein. Betroffen waren neben einer Fischer-, Imker- und Gartenhütte auch ein Wochenendhaus. Markant dabei war, dass alle Tatorte nur in geringer Entfernung zueinander lagen. Der Sachschaden der bei den Taten verursacht wurde, war deutlich höher als die erbeuteten Sachwerte.

