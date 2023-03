Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Emmendingen: Streit in Supermarkt eskaliert in Körperverletzung hier: Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll die Streitigkeit zunächst auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Karl-Bautz-Straße in Emmendingen begonnen haben. Die 31-jährige Frau, die mit ihren beiden Kindern unterwegs war, hatte versucht einer Eskalation zu entkommen, indem sie sich in die Verkaufsräumlichkeiten flüchtete. Dort wurde Sie im Bereich der Kasse 10 vom Täter eingeholt und durch Schläge und Tritte attackiert. Hierbei verlor sie kurzzeitig das Bewusstsein.

In diesem Zusammenhang griff auch ein zufällig anwesender Passant in das Geschehen ein und versuchte den Mann zurückzuhalten.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Insbesondere wird der helfende Mann als wichtiger Zeuge gesucht, der beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war.

___________________

Ursprungsmeldung:

Emmendingen: Streit in Supermarkt eskaliert in Körperverletzung

Am Samstag, 04.03.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Karl-Bautz-Straße in Emmendingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 31-jährigen Frau. Die beiden trafen sich zufällig beim Einkaufen und gerieten dort aufgrund zurückliegender persönlicher Probleme in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Mann auf die Frau eintrat, welche daraufhin leicht verletzt in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell