Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Eine verletzte Person nach Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Abend des 08.03.2023, gegen 20 Uhr kam es in der Schwärzestraße in Badenweiler zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Durch die Feuerwehr wurde eine Person aus dem Anwesen geborgen. Sie wurde mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in eine benachbarte Klinik eingeliefert. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Es ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen, dass brennende Kerzen das Feuer verursacht haben.

RM / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell