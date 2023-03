Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 07.03.2023, gegen 13.30 Uhr wurde ein unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er in der Brunnenstraße in Emmendingen die Terrassentür eines Wohnhauses aufhebeln wollte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete der Unbekannte. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 Jahre alt - normale Statur - dunkelgrüne Hose - dunkelgrüne Jacke - sowie vermutlich einen grünen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

