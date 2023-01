Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte entwenden Dodge Ram

Celle (ots)

Celle - Heute, 25.01.23, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr, ist in der Tuvestraße, Celle, ein schwarzer Dodge RAM, aus der Einfahrt des Fahrzeughalters, entwendet worden. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wendet sich an die Polizei Celle unter 05141/2770

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell