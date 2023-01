Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zigarettenautomat komplett entwendet

Celle (ots)

Wathlingen - In der Zeit zwischen dem 20.01.23, 23:00 Uhr, und dem 21.01.23, 13:40 Uhr, ist es zu einem Diebstahl eines Zigarettenautomaten gekommen. Nach jetzigen Erkenntnissen ist der Zigarettenautomat in der Straße Zum Bröhn, Wathlingen-Kolonie, gewaltsam aus der Verankerung gerissen worden und zunächst in ein nahe gelegenes Waldstück gezogen worden. Hinweise nimmt die Polizei in Wathlingen unter 05144/495460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell