POL-FR: Lörrach: Kind mit Fahrrad stürzt in der Bündtenstraße - leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.03.2023, gegen 07:15 Uhr, ist ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Bündtenstraße in Lörrach-Brombach gestürzt. Ein Auto soll ihn mit zu geringem seitlichem Abstand überholt haben, so dass der junge Radler erschrak und zu Fall kam. Er verletzte sich am Knie. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Zur einer Berührung mit dem überholenden Auto war es nicht gekommen. Dessen Fahrer fuhr weiter. Es soll sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, zu melden.

