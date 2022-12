POL-RZ: 16 Fahrzeuge mit platten Reifen - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

28. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 27.-28.12.2022 - Reinbek

In der Nacht vom 27.12.2022, 21.00 Uhr auf den 28.12.2022, 07.50 Uhr ist es in der Klosterbergenstraße in Reinbek zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw gekommen. Insgesamt wiesen 16 Fahrzeuge platte Reifen auf, bislang war dabei an drei Pkw ersichtlich, dass die Reifen zerstochen wurden.

Alle Fahrzeuge standen jeweils am Straßenrand geparkt. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass immer nur ein Reifen an den Pkw betroffen war.

Die Kriminalpolizei in Reinbek führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung zu setzen.

