POL-RZ: Diebstahl eines Anhängers mit Baumaschine

Ratzeburg (ots) - 28. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 27.12.2022 - Bad Oldesloe / Reinbek Gestern ist es in Bad Oldesloe zu zwei Trickbetrügereien und in Reinbek zu einem Trickbetrug gekommen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte gegen 10.45 Uhr in Blumendorf (OD) eine männliche Person an der Tür einer 64-Jährigen. Unter dem Vorwand die Gasanschlüsse überprüfen ...

mehr