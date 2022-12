Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrfach halfen die Geesthachter Beamten über Weihnachten bei der Suche nach Vermissten

Ratzeburg (ots)

27. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24./25.12.2022 - Geesthacht / Börnsen

Am 24.12.2022, gegen 16.25 Uhr bat ein Geesthachter die Beamten um Hilfe, da seine 84-jährige Mutter bereits seit einer Stunde die Wohnung nur leicht bekleidet verlassen habe. Umgehend machte sich eine Streifenwagenbesatzung auf die Suche nach der Seniorin, mit Erfolg. Sie brachten die 84-Jährige gesund und munter zu ihrem Sohn zurück.

Auch eine Suche am 25.12.2022 in Börnsen nach einer 72-jährigen verlief erfolgreich. Die Frau verließ mit ihrem Hund am Nachmittag die Wohnung eines Bekannten für eine kurze "Gassi-Runde", kehrte aber auch Stunden später nicht zurück. Auf ihrer Runde stürzte die 72-Jährige und verfing sich in einem Stacheldraht. Zum Glück wurde sie gegen 19.30 Uhr von Passanten entdeckt, da sie sich alleine nicht aus ihrer misslichen Lage befreien hätte können.

