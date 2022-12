POL-RZ: Diebstahl von sieben Zaunelementen - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots) - 27. Dezember 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.12.2022 - BAB 24 / Grambek Bereits am 23.12.2022 kam es auf der Autobahn 24 in Höhe Grambek in Fahrtrichtung Hamburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 22-jähriger Möllner mit seinem Ford Fiesta auf dem linken von zwei Fahrstreifen, auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe Grambek fuhr dem gerade überholenden Fiesta ein nachfolgender schwarzer Pkw sehr ...

mehr