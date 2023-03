Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Zell im Wiesental: Geldkassette an Blumengeschäft aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Der Tatzeitraum wurde korrigiert

Das Vorhängeschloss einer Geldkassette für Blumenverkauf wurde zwischen Montag, 06.03.2023, 18.00 Uhr und Dienstag, 07.03.2023, 07.30 Uhr, von Unbekannten in der Schopfheimer Straße gewaltsam aufgebrochen. Das darin befindliche Geld wurde entnommen. Die Geldkassette hing an der rückwärtigen Gebäudeseite eines Blumengeschäftes im dortigen Selbstbedienungsbereich. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Blumenladen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

