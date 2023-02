Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Pfefferspray

Schlägerei auf offener Straße

Trickdieb bestiehlt Senior/ Container-Brand/ "Falschgeld überwiesen"

Iserlohn (ots)

In einer städtischen Unterkunft an der Mendener Landstraße, gerieten Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, zwei Personen aneinander. Nach zunächst verbalem Streit soll ein 35-jähriger Bewohner einen 47-jährigen Mitbewohner geschlagen haben. Anschließend der Geschlagene sich mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dill)

An der Bremsheide kam es Samstagabend, 21.50 Uhr, zu einem Streit um eine Zigarette. Auf der Straße soll ein 42-jähriger Iserlohner von mindestens einem Iserlohner (19) geschlagen und - als er zu Boden gegangen war - getreten worden sein. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Geschädigte verhielt sich während der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den Einsatzkräften höchst aggressiv, beleidigte sie, trat nach ihnen und verletzte einen Polizisten leicht. Er muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Kontrahent wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. (dill)

Ein Iserlohner (79) wurde Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr, Opfer eines Trickdiebes. An der Baarstraße, Ecke Trift, verwickelte der unbekannte Täter den Senior in ein Gespräch und bat darum, 2 Euro zu wechseln. Kurz nachdem das Gespräch endete, stellte er fest, dass der Unbekannte ihm Geldscheine aus der Börse entwendet hatte. Der Täter verschwand Richtung Innenstadt. Beschreibung: kurze schwarze Haare, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170cm -175cm groß, von normaler Statur und bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. (dill)

Heute Nacht um 1.50 Uhr brannte an der Schulstraße ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris)

Unbekannte sind am Echelnteichweg in zwei Fahrzeuge eingedrungen. Aus einem Passat wurde Münzgeld gestohlen, aus einem VW Multivan Bargeld, ein E-Bike-Akku und ein Kanister mit Motoröl. Am Buschwald wurde zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen die Dreiecksscheibe eines Kia Rio beschädigt. An der Dechenhöhle wurden am Samstagnachmittag beide Kennzeichen eines geparkten Honda CR-V gestohlen.

Eine 78-jährige Iserlohnerin hatte einen angeblichen Anruf ihrer Sparkasse. Der Anrufer behauptete, die Seniorin habe 900 Euro nach Warstein überwiesen. Dabei habe es sich um Falschgeld gehandelt. Der Betrüger fragte sie nach vorhandenem Bargeld und wollte sich die Nummern eines Geldscheins vorlesen lassen. Als die Seniorin sagte, sie wolle ihre Tochter informieren, legte der Anrufer auf. Die Polizei warnt weiter vor Betrugsmaschen am Telefon, die zum Ziel haben, das Vermögen auszuspionieren. (cris)

