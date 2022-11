Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1342) Jugendliche beleidigt und geschlagen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Anfang Oktober (06.10.2022) wurde eine Schülerin (17) in der Nürnberger Innenstadt aus einer Gruppe heraus mit fremdenfeindlichen Äußerungen beleidigt und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 17-Jährige hielt sich kurz nach 19:00 Uhr auf der Straßenbahninsel am Nürnberger Hauptbahnhof auf. Um zur U-Bahn zu gelangen, stieg sie in den dortigen Aufzug. Darin befand sich bereits eine Gruppe bestehend aus einem Mann, zwei Frauen, einem Kind und einem Kinderwagen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Disput zwischen der Schülerin und der Gruppe, wobei sie von einer der Frauen beleidigt und mit Fäusten traktiert wurde. Am Bahnsteig angelangt verfolgte das Opfer die Personen und kündigte an die Polizei zu verständigen, worauf sie erneut geschlagen und gekratzt wurde.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe bereits entfernt und konnte auch bei der anschließenden Fahndung durch Kräfte des Unterstützungskommandos nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der gesuchten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

