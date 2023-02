Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto zerkratzt/ Sprinter beschädigt/ Taschendiebe

Hemer (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen 16.02., 19 Uhr, und 17.02., 12 Uhr, den Pkw einer Hemeranerin. Der Renault Zoe stand Am Iserbach in Sundwig und wies nach der Rückkehr der Geschädigten Kratzer auf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, versuchten Unbekannte an der Ostenschlahstraße, den Kühlergrill eines geparkten Sprinters zu demontieren. Bei der Demontage brach ein Teil ab. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Eine 74-jährigen Hemeranerin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße bestohlen. Während sie gegen 11 Uhr ihre Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gestellt. Sie ließ den Wagen mehrmals aus den Augen. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Sie machte sich direkt auf den Weg zur Polizeiwache und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort ihre Wertsachen dicht am Körper verwahren - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell