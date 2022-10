Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: 53-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte und drei leichtverletzte Personen sowie rund 130.000 Euro Sachschaden und vier nicht mehr fahrbereite PKW sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 08:10 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West ereignete. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr ein 25-jähriger Mercedes-Lenker, der auf der linken Spur unterwegs war, auf einen am Stauende stehenden Porsche eines 53-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Porsche gegen den Volvo eines 38-Jährigen geschoben, der sich vor ihm befand, und kam schließlich auf der Mittelleitwand zum Stehen. Der Mercedes und der Volvo blieben zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung stehen. Eine 36-jährige Fiat-Fahrerin konnte vermutlich nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Sie kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Der 53-jährige Porsche-Fahrer musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die drei weiteren Beteiligten wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 8 bis etwa 09.30 Uhr voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr über den rechten und den Standstreifen abgeleitet. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Ab 12.45 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder komplett frei gegeben werden. Es entstand ein Rückstau von rund zehn Kilometern Länge. Die Freiwilligen Feuerwehren Leonberg und Rutesheim befanden sich mit sieben Fahrzeugen und 35 Wehrleuten im Einsatz.

