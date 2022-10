Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: 61-Jähriger durch entflammtes Gas leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar rückte am Dienstag gegen 09.15 Uhr in den Finkenweg in Neckarrems aus, nachdem es in einem Wohnhaus zu einem Zwischenfall mit einer Gasflasche gekommen war. Beim Betreten seines Kellers bemerkte ein 61-Jähriger, dass aus einer Propangasflasche Gas entwich. Als er sie aufgrund dessen hinaus tragen wollte, entzündete sich das Gas. Der 61 wurde durch die Flamme leicht verletzt. Die hinzugerufenen 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort kamen, trugen die Flasche in den Garten, wo das noch enthaltene Gas kontrolliert abgelassen wurde. Während des Einsatzes wurden das betreffende Wohnhaus und ein Nachbargebäude geräumt. Der 61 Jahre alte Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Im Keller entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell