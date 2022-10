Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Drei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag nahm die Polizei in Korntal einen 18-jährigen jungen Mann sowie zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest. Sie werden verdächtigt, am Montagabend gegen 23:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Zuffenhauser Straße in Korntal eingebrochen zu sein. Zeugen hatten zunächst mehrere Personen in dem zurzeit unbewohnten Wohnhaus wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte verließen mutmaßlich insgesamt sechs Tatverdächtigen das Wohngebäude. Ein Zeugen versuchte einen Tatverdächtigen festzuhalten, dieser konnte jedoch ebenfalls flüchten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten daraufhin nach den Verdächtigen. Unweit des Tatorts konnten die drei Tatverdächtigen in einem Gebüsch versteckt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen sowie zu möglichem Diebesgut dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell