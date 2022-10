Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann will mittels Flucht Haftstrafe entkommen

Halle (ots)

Ein 54-Jähriger wurde am Sonntag, den 02.10.2022 gegen 11:40 Uhr am Hauptbahnhof Halle durch die Bundespolizei rauchend außerhalb der Raucherzone festgestellt. Als die eingesetzte Streife daraufhin eine Kontrolle durchführen wollte, versuchte der Deutsche sich dieser, durch weglaufen, zu entziehen. Dies konnten die Beamten verhindern. Die anschließende Personenüberprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der Mann durch das Amtsgericht Halle wegen Betruges mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der 54-jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Am Nachmittag wurde er der zuständigen Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Halle vorgeführt. Sie bestätigte den Haftbefehl. Im Anschluss wurde der Gesuchte durch die Bundespolizisten der Justizvollzugsanstalt in Halle zugeführt.

