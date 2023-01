Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht um den Schaden gekümmert

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr stand der Nissan in der Donauschwabenstraße in einer Parkbucht. Ein Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anschließend flüchtete der Verursacher. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) ermittelt nun nach dem Unbekannten und bittet um Hinweis von Zeugen. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf 1.200 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

