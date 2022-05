POL-DO: Unfall nach internistischem Notfall - 65-Jähriger aus Holzwickede schwebt in Lebensgefahr

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0557 Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (16.5.) in Dortmund-Brackel ist eine Dortmunderin schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-jähriger Dortmunder gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Osten. Beim Abbiegen in die Straße Westkamp übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den BMW eines 59-jährigen Dortmunders, der auf dem ...

