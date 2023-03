Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unachtsamer Sattelzugfahrer verursacht auf der A98 einen Verkehrsunfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 09.03.2023, kurz vor 18:00 Uhr, ist auf der A 98 bei Rheinfelden der unbekannte Fahrer eines Sattelzugs unachtsam zurück auf die Durchgangsfahrbahn gefahren und hat einen Verkehrsunfall verursacht. Die weiße Sattelzugmaschine mit grauem Auflieger hatte in Fahrtrichtung Weil am Rhein zunächst am Überleitungsast von der A 861 zur A 98 in Höhe des dortigen Salzlagers auf einer Sperrfläche gehalten. Beim Einfahren zurück in den fließenden Verkehr achtete der Sattelzugfahrer nicht auf herannahende Fahrzeuge. Eine 61-jährige Autofahrerin musste ausweichen und stieß mit einem anderen Lkw zusammen, der sich auf der Durchgangsfahrbahn der A 98 befand. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Sattelzuges überholte die beiden Unfallfahrzeuge und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch das plötzliche Anfahren des Sattelzuges waren noch mindestens vier weitere Fahrzeuge zum Ausweichen bzw. Abbremsen gezwungen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) bittet Zeugen, sich zu melden und um Hinweise zu dem flüchtigen Sattelzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell